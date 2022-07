M5S, Di Battista: "Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio" (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio. Lo dissi subito a tutti!". Lo scrive di Twitter Alessandro Di Battista. L'ex grillino poi rincara la dose in un video su Youtube. "Ma vi rendete conto che le due persone che hanno fatto cadere gli ultimi due governi, Renzi e Salvini, saranno ancora vostri alleati di governo? Io non ho parole. Questi dirigenti dovrebbero chiedere scusa". Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "nelun. Lo dissi subito a tutti!". Lo scrive di Twitter Alessandro Di. L'ex grillino poi rincara la dose in un video su Youtube. "Ma vi rendete conto che le due persone che hanno fatto cadere gli ultimi due governi, Renzi e Salvini, saranno ancora vostri alleati di? Io non ho parole. Questi dirigenti dovrebbero chiedere scusa".

