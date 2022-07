M5S a pezzi | il capogruppo Crippa sotto accusa Nuova scissione? Ecco cosa sta succedendo

Pubblicità

bertolire : RT @paolo_olivari: @ettore_licheri il documento pone in evidenza una questione: dalle elezioni il M5S ha perso pezzi tra espulsi e fuoriusc… - paolo_olivari : @ettore_licheri il documento pone in evidenza una questione: dalle elezioni il M5S ha perso pezzi tra espulsi e fuo… - apbradipo : @DrAlbertazziUK @marioricciard18 @FT entrambe. E il M5S si sta facendo a pezzi da solo, a partire dal 2018. E, pers… - DrAlbertazziUK : @apbradipo @marioricciard18 @FT Si è mai visto un PM che si fa pregare quando ha una maggioranza bulgara dalla sua… - Nicola23453287 : RT @Superiore19: M5S a pezzi: il capogruppo Crippa sotto accusa. Grippa levate dal Cazzo! Infame tu e Il compare tuo D’Inca!!! https://t.co… -

Già sarebbe complicato per lui rimettere insieme idi questa maggioranza. "Senza Draghi, ... con o senza il"Noi abbiamo per primi lanciato una petizione on - line e abbiamo già ottenuto ...... si spiega in), a palazzo Madama non trova adesioni, i contiani infatti sono convinti di non perdere. Un segnale dello scontro tra governisti e contiani è la decisione del direttivo ...Un piatto con nove poltrone da mettere sul tavolo delle trattative per convincere gli anti-contiani a mollare il M5s e far partire il Draghi bis. È l'ipotesi a cui lavorano fianco a fianco il ministro ...ANCONA - Altra Idea di Città schiera Francesco Rubini. L’avvocato 32enne anconetano sarà il candidato sindaco alle amministrative del 2023 per il movimento che rappresenta ...