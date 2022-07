M & L Marmorato Srl | L' importanza dell' assistenza e consulenza nell' acquisto di prodotti elettronici di consumo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Il supporto di un esperto fa la differenza tra una risparmio ed uno conveniente. Frosinone, 19 luglio 2022. In un mondo dove le politiche di commercio sono volte agli acquisti in rete e quelle di mercato sono spinte verso l'usa e getta - condizionando la vendita didi- riscoprire lae l'di un esperto, all'interno di un negozio fisico e professionale, può fare la differenza. “Molti utenti comprano on line oppure nei centri commerciali dove il prodotto costa meno, perdendosi così il valore di essere guidati all'da un esperto che fornisce la propriaed. Sta qui la differenza tra una risparmio ed uno ...