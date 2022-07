Lutto per Giovanni Allevi, morta suicida la sorella Maria Stella (Di martedì 19 luglio 2022) . Era un’insegnante e una raffinata pianista Maria Stella Allevi, la sorella maggiore del compositore Giovanni Allevi, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione di Ascoli Piceno, dove lavorava come insegnante. A dare l’allarme è stato un familiare, preoccupato del fatto di non riuscire a mettersi in contatto con la donna. Secondo indiscrezioni riportate da Il Messaggero, la donna si sarebbe tolta la vita. Nessun biglietto sarebbe stato rinvenuto, ma si parlerebbe di un gesto volontario. Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza. Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) . Era un’insegnante e una raffinata pianista, lamaggiore del compositore, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione di Ascoli Piceno, dove lavorava come insegnante. A dare l’allarme è stato un familiare, preoccupato del fatto di non riuscire a mettersi in contatto con la donna. Secondo indiscrezioni riportate da Il Messaggero, la donna si sarebbe tolta la vita. Nessun biglietto sarebbe stato rinvenuto, ma si parlerebbe di un gesto volontario. Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza. Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla ...

