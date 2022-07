Lutto per Giovanni Allevi, morta la sorella Maria Stella (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo aver annunciato di essere affetto da un mieloma, il compositore si trova ad affrontare anche la scomparsa di sua sorella che, secondo gli inquirenti, si sarebbe tolta la vita Leggi su vanityfair (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo aver annunciato di essere affetto da un mieloma, il compositore si trova ad affrontare anche la scomparsa di suache, secondo gli inquirenti, si sarebbe tolta la vita

Pubblicità

fattoquotidiano : Accantonati per un attimo i soldatacci virili ed eroici del battaglione Azov (una sbandata breve ma intensa), la gr… - xxEgo : RT @j4ckol0: Ma #Zelensky?? Pure lui è in lutto per #Draghi??? - Quot_Molise : Termoli in lutto per la scomparsa di Antonio Casolino: domani l'ultimo saluto | - Quot_Molise : Termoli in lutto per la scomparsa di Antonio Casolino: domani l'ultimo saluto | - MarracinoD : @DIAVOLE13994496 Un lutto è uno strappo che genera una ferita, una ferita che ha bisogno dei suoi tempi per risanar… -