Luciano Rispoli | amarcord della tv educata | la “rivoluzione gentile” in un libro a 90 anni dalla nascita

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 luglio 2022) In occasione dei 90di Luciani, maestro del giornalismo colto, arriva nelle librerie ‘Ma che belle parole!’. Un volume di Mariano Sabatini dedicato al grande conduttore, maestro di sobrietà in una televisione delle buone maniere di un tempo perduto. La scommessa sulla radio e sulla tv,la fece fin dal 1954, anno diufficiale del piccolo schermo. Da quel giorno, tra incarichi dirigenziali e l’ideazione-conduzione di programmi di successo (Parola mia e Tappeto volante su tutti), non si pentì mai di aver speso con tutta la passione la via dell’intrattenimento colto e del giornalismo popolare ai più alti livelli. In quasi sessant’di carriera divenne uno dei volti più popolari e amati. E tuttora viene ...