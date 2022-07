Luca e Soraia stanno ancora insieme: cosa era successo? «Siamo tornati» FOTO (Di martedì 19 luglio 2022) Gli ex protagonisti di Uomini e Donne Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti spengono il gossip che li voleva prossimi alla rottura e rivelano di stare ancora insieme: scopriamo cosa è successo e le loro ultime FOTO di coppia. Leggi anche: Blanco e Paola Di Benedetto: cosa sta succedendo? Lui è fidanzato ma lei si è... Leggi su donnapop (Di martedì 19 luglio 2022) Gli ex protagonisti di Uomini e DonneSalatino eAllam Ceruti spengono il gossip che li voleva prossimi alla rottura e rivelano di stare: scopriamoe le loro ultimedi coppia. Leggi anche: Blanco e Paola Di Benedetto:sta succedendo? Lui è fidanzato ma lei si è...

Pubblicità

zazoomblog : Uomini e Donne: Luca e Soraia rompono il silenzio dopo le voci di crisi - #Uomini #Donne: #Soraia #rompono - IsaeChia : #UominieDonne, Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi? La loro risposta ai rumor Nei giorni scorsi si erano diffus… - AngoloDV : Uomini e Donne, Luca e Soraia smentiscono le fake news #uominiedonne #luca #soraia #angolodellenotizie #isola #amici - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Salatino smentisce le voci sulla crisi con Soraia - blogtivvu : Luca e Soraia in crisi? La coppia di Uomini e Donne risponde al gossip: ecco in che modo -