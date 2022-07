Luca e Soraia si sono lasciati? La coppia risponde «Siamo tornati» FOTO (Di martedì 19 luglio 2022) Luca e Soraia si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne spegne il gossip che li voleva prossimi alla rottura e rivela di stare ancora felicemente insieme. Scopriamo cosa è successo e gli ultimissimi avvistamenti dei due fidanzati. Leggi anche: Lilli Pugliese Instagram: cosa è successo alla corteggiatrice di Uomini e Donne? Truffa, FOTO, nuovo profilo... Leggi su donnapop (Di martedì 19 luglio 2022)si? Ladi Uomini e Donne spegne il gossip che li voleva prossimi alla rottura e rivela di stare ancora felicemente insieme. Scopriamo cosa è successo e gli ultimissimi avvistamenti dei due fidanzati. Leggi anche: Lilli Pugliese Instagram: cosa è successo alla corteggiatrice di Uomini e Donne? Truffa,, nuovo profilo...

