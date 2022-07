(Di martedì 19 luglio 2022) Il mercato della Roma ha entusiasmato i tifosi giallorossi: dopo Nemanja Matic, Mehmet Zeki Celik e Mile Svilar è arrivato anche Paulo. Sponda Lazio, invece, i sostenitori finora non hanno apprezzato gli acquisti della società. I biancocelesti hanno chiuso ben 6 operazioni: Luís Maximiano, Alessio Romagnoli, Nicolò Casale, Mario Gila, Marcos Antonio e Matteo Cancellieri. Nessun nome che entusiasma la piazza però. E il malcontento emerge dalla vendita degli abbonamenti: solo 8mila per i biancocelesti, mentre sono 36mila quelli giallorossi. Cifre che hanno fatto arrabbiare Claudio: il presidente laziale non si è trattenuto e ha evidenziato il divario di abbonati con la Roma. “Ma gli abbonamenti quando li fate? Siamo a 8mila abbonamenti, la Roma sta a 36mila”. Dichiarazioni che non hanno fatto altro che alimentare le tensioni con i tifosi. E ...

fattoquotidiano : Lotito perde il controllo e insulta gravemente un (finto) tifoso: “Dybala? Porta tu’ sorella e tu’ madre…” - nirolsp : @TonyTLS1900 Può anche essere. Lotito ha fatto un grave errore, a dare Tare tutta l'organizzazione calcistica della… -

È stata un'annata lunga e dolorosa, ma adesso riaccendiamo la luce L'Italianuovamente la ... La clamorosa sconfitta dell'altro ieri al CONI contro Claudio, trionfatore sul fronte dell'...Claudiononil gusto della polemica. Ancora una volta le parole del presidente della Lazio scatenano una serie infinita di reazioni, riuscendo nel compito di far arrabbiare sia i tifosi della sua ... Lotito perde il controllo e insulta gravemente un (finto) tifoso: “Dybala Porta tu’ sorella e… I tedeschi si sono imposti per 2-1 ma la buona notizia è rappresentata da Mbala Nzola che sembra aver ritrovato smalto dopo un anno difficile con Thiago Motta Il Secolo XIX: 'Lo Spezia perde contro il ...Calciomercato Lazio: Provedel spinge per il trasferimento in biancoceleste, ma ci sarebbe ancora distanza tra Lotito e lo Spezia Ivan Provedel ha in testa solo alla Lazio, sente che dopo tanta gavetta ...