L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato i primi due casi del virus di marburg in Ghana (Di martedì 19 luglio 2022) Domenica L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato i primi due casi in Ghana del virus marburg, un virus della famiglia dei filoviridae, la stessa dell’ebola. È molto contagioso e causa febbre alta, diarrea, nausea, vomito: i primi sintomi sono Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) Domenica(OMS) hadueindel, unfamiglia dei filoviridae, la stessa dell’ebola. È molto contagioso e causa febbre alta, diarrea, nausea, vomito: isintomi sono

