Loredana Lecciso, che lavoro fa oggi? | Ecco cosa fa dopo essere scomparsa dai radar (Di martedì 19 luglio 2022) Di cosa si occupa oggi l’ex showgirl Loredana Lecciso, attuale compagna del cantante Albano Carrisi? Proviamo a scoprirlo insieme, nelle righe successive. Loredana Lecciso è l’attuale compagna di vita del celebre cantante Albano Carrisi. I due si conobbero a motivo di una intervista che la donna avrebbe dovuto fare al noto personaggio. Entrambi erano sposati e pure genitori. Albano non stava più insieme a Romina, poiché la figlia di Tyrone Power aveva lasciato Cellino San Marco ed il marito. Sulle prime non si seppero i motivi dell’addio tra i due artisti, che tra l’altro formavano un duo formidabile sul palcoscenico. A distanza di molto tempo è stato Albano e tornare sulla vicenda, dichiarando che probabilmente Romina si era stancata della solita vita. oggi Romina ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 luglio 2022) Disi occupal’ex showgirl, attuale compagna del cantante Albano Carrisi? Proviamo a scoprirlo insieme, nelle righe successive.è l’attuale compagna di vita del celebre cantante Albano Carrisi. I due si conobbero a motivo di una intervista che la donna avrebbe dovuto fare al noto personaggio. Entrambi erano sposati e pure genitori. Albano non stava più insieme a Romina, poiché la figlia di Tyrone Power aveva lasciato Cellino San Marco ed il marito. Sulle prime non si seppero i motivi dell’addio tra i due artisti, che tra l’altro formavano un duo formidabile sul palcoscenico. A distanza di molto tempo è stato Albano e tornare sulla vicenda, dichiarando che probabilmente Romina si era stancata della solita vita.Romina ...

