L' ora della verità | Draghi in Senato tenterà il tutti dentro

(Di martedì 19 luglio 2022) Tutto può ancora succedere nella crisi di governo. Il presidente del Consiglio, Mario, ancora non ha sciolto la riserva o meglio sta ancora valutando i segnali che arrivano dalle forze politiche. L'ex capoBce ha ascoltato Enrico Letta questa mattina e in serata ha accolto a palazzo Chigi - dopo una telefonata con Silvio Berlusconi - la delegazione di centrodestra di governo, composta da Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. A un certo puntogiornata era anche circolata la voce di un possibile incontro con Giuseppe Conte in serata, ma subito dopo l'uscita dei leadercoalizione, la campanella del palazzo ha suonato i suoi rintocchi, lasciando capire cheaveva lasciato i suoi uffici. Non è escluso che un contatto tra i due ci sia, ma solo dopo il ...