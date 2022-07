Pubblicità

Per l'è necessaria "una regia unica, che guardi il percorso che passa anche attraverso la ...di serie A (dell'ospedale) e un'oncologia di serie B (del territorio) - avverte- in modo ...Come è stato il suo percorso 'Sicuramente travagliato', risponde l'. 'Lavoro presso l'... Aggiungo a questo proposito che, come la Professoressa Rossana, Presidente di Women for ... L'oncologa Berardi, 'ogni anno 55mila nuove diagnosi cancro seno' Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - “Con circa 55.000 nuove diagnosi in un anno il tumore del seno rappresenta quasi un terzo di tutti i tumori che colpiscono le ...Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Un percorso oncologico di presa in carico territoriale 'cucito' sulla singola paziente, attraverso la scelta del setting più ...