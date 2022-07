Lombardia: al via premio 'Parità Virtuosa' per best practice di welfare aziendale (Di martedì 19 luglio 2022) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Sono aperte fino a venerdì 7 ottobre le iscrizioni alla terza edizione del bando 'Parità Virtuosa. Condividere per conciliare'. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Consiglio per le Pari opportunità (Cpo) della Lombardia, che conferisce un riconoscimento alle realtà più virtuose del territorio in tema di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro. "Prosegue anche quest'anno l'impegno del Consiglio Pari opportunità sul premio 'Parità Virtuosa' -dichiara la presidente del Cpo Letizia Caccavale-. Abbiamo particolarmente a cuore il tema della conciliazione vita-lavoro e il supporto che le realtà lavorative tra aziende e associazioni, alle quali è dedicato il nostro premio, riescono a dare alle famiglie. ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Sono aperte fino a venerdì 7 ottobre le iscrizioni alla terza edizione del bando '. Condividere per conciliare'. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Consiglio per le Pari opportunità (Cpo) della, che conferisce un riconoscimento alle realtà più virtuose del territorio in tema die conciliazione vita-lavoro. "Prosegue anche quest'anno l'impegno del Consiglio Pari opportunità sul' -dichiara la presidente del Cpo Letizia Caccavale-. Abbiamo particolarmente a cuore il tema della conciliazione vita-lavoro e il supporto che le realtà lavorative tra aziende e associazioni, alle quali è dedicato il nostro, riescono a dare alle famiglie. ...

