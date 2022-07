“LOL – Chi ride è fuori” | in arrivo lo speciale | chi sarà presente nel cast

Leggi su tvzap

(Di martedì 19 luglio 2022) È insu Prime Video lodi “LOL – Chi“, fortunata trasmissione giunta ormai alla terza edizione. Prima del terzo capitolo, però, a Natale andrà in onda uno. La notizia è stata annunciata durante la presentazione dei palinsesti di Prime Video. Sul palco sono intervenuti alcuni dei protagonisti di “LOL”, come Fedez, Frank Matano e Lillo. In questo articolo vi sveliamo ulteriori dettagli in merito a questoin onda durante le festività natalizie. (Continua dopo la foto…) “Lol 3 – Chi” ci? Cosa sappiamo ad oggi Tutto su “LOL – Chi” “LOL – Chi” è un game show distribuito da Prime Video ...