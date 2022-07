Lo Spezia accoglie Caldara | l’ex Milan sarà un punto fermo per Gotti

(Di martedì 19 luglio 2022) Luca, ex tecnico dell'Udinese e nuovo allenatore dello, ha accolto con entusiasmo Mattia, rinforzo per la difesa ligure

Pubblicità

sportli26181512 : Spezia, Gotti accoglie Caldara: l'ex Milan sarà un punto fermo della retroguardia ligure: Ultima settimana di ritir… -

TUTTO mercato WEB

... ma prima lodovrà trovare un sostituto. Ilic piace ai biancocelesti, che lo hanno opzionato in caso di cessione di Luis Alberto . La CremoneseGhiglione dal Genoa.... la Lazio ha annunciato Maximiano, la JuveCambiaso (che però è destinato a partire in prestito).e Verona annunciano rispettivamente Ekdal e Doig. Ecco tutti i movimenti conclusi ... Spezia, Gotti accoglie Caldara ed Ekdal e si gode Nzola: ora al lavoro per puntellare la rosa Ultima settimana di ritiro per il nuovo Spezia di Luca Gotti. Il tecnico ex Udinese ha accolto con entusiasmo due giocatori che saranno sicuramente protagonisti nella stagione delle Aquile: ...Porto Venere ha fatto da cornice ad uno dei momenti più importanti dell’a.s. del Rotaract Club La Spezia. Infatti, in occasione della chiusura distrettuale del Distretto Rotaract 2032, ospitata dal Ro ...