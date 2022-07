“Lo ha fatto per 20 anni”. Ilary Blasi, l’attacco spietato: il tema è scottante (Di martedì 19 luglio 2022) Pur essendo Ilary Blasi e Francesco Totti una coppia di personaggi pubblici, essendo stati ormai, a molti non è affatto piaciuta l’intervista che uno dei loro più cari, vecchi amici, e in particolare del Capitano, Alex Nuccetelli, ha rilasciato poco dopo gli annunci della rottura al Corriere della Sera. La prima a opporsi è stata Melory Blasi. Mentre i due diretti interessati, naturalmente, hanno continuato a prediligere un silenzio di tomba attorno a ciò. La sorella minore della conduttrice del Biscione si è categoricamente detta infastidita e dispiaciuta nello scoprire Alex Nuccetelli così vicino ai giornalisti anziché a un’amicizia che esiste da oltre due decenni. “Credo che certi amici farebbero bene a stare in silenzio”, aveva detto Melory Blasi in difesa di Ilary ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 luglio 2022) Pur essendoe Francesco Totti una coppia di personaggi pubblici, essendo stati ormai, a molti non è afpiaciuta l’intervista che uno dei loro più cari, vecchi amici, e in particolare del Capitano, Alex Nuccetelli, ha rilasciato poco dopo gli annunci della rottura al Corriere della Sera. La prima a opporsi è stata Melory. Mentre i due diretti interessati, naturalmente, hanno continuato a prediligere un silenzio di tomba attorno a ciò. La sorella minore della conduttrice del Biscione si è categoricamente detta infastidita e dispiaciuta nello scoprire Alex Nuccetelli così vicino ai giornalisti anziché a un’amicizia che esiste da oltre due decenni. “Credo che certi amici farebbero bene a stare in silenzio”, aveva detto Meloryin difesa di...

