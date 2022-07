Liverpool | piazzato un giovane in Championship

Pubblicità

44gattdernesto : @AltairLouis Ne avesse avuto la procura, il buon Mino l’avrebbe piazzato al Barcellona. Se è riuscito a spedire Balotelli al Liverpool… -

Il Corriere del Pallone

...vincitore del contest per il miglior gol della storia delda parte dei tifosi sul sito ufficiale del club battendo Gerrard e… Gerrard . Lo storico capitano infatti si è...Il Bayern Monaco hail suo primo colpo di marcato, acquistando Sadio Man dal. Il 30enne esterno, che con i Reds ha segnato 120 gol in 269 incontri, ha firmato un contratto valido per i prossimi tre ... Manchester Utd-Liverpool 4-0: video sintesi, gol e highlights | Bangkok Cup È tempo di amichevoli estive anche in Premier League. Al Rajamangala Stadium di Bangkok il Manchester United ha battuto per 4-0 il Liverpool in un match mai banale per la rivalità fra le due squadre.Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool, match amichevole valido come antipasto della Premier League di scena a Bangkok ...