LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 12.25 A breve il tratto di trasferimento, alle 12.40 il via ufficiale. 12.23 Ritiro anche per il teutonico Lennard Kamna: non dovrebbe essere Covid per il corridore della Bora-hansgrohe. 12.21 Giornata già sconvolta da due ulteriori casi di Covid-19: per l’AG2R Citroen si fermano Mickael Cherel e Aurélien Paret-Peintre. 12.19 oggi in programma la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri. Scatta la terza settimana con le prime salite sui Pirenei. 12.17 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2022. Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.25 A breve il tratto di trasferimento, alle 12.40 il via ufficiale. 12.23 Ritiro anche per il teutonico Lennard Kamna: non dovrebbe essere Covid per il corridore della Bora-hansgrohe. 12.21 Giornata già sconvolta da due ulteriori casi di Covid-19: per l’AG2R Citroen si fermano Mickael Cherel e Aurélien Paret-Peintre. 12.19in programma la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri. Scatta la terza settimana con le prime salite sui Pirenei. 12.17 Buongiorno e benvenuti alladella sedicesimadelde. Buongiorno a tutti e benvenuti alla...

