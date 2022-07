LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: successo di Houle a Foix, rimandata a domani la lotta Vingegaard-Pogacar (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 17.07 Sesto Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), che chiude a 1’39” dal vincitore. Vediamo quanto è riuscito a guadagnare sugli uomini di classifica. 17.06 Secondo posto per Valentin Madouas (Groupama-FDJ), avanti a Michael Woods (Israel-Premier Tech) e Matteo Jorgenson (Movistar). 17.06 La dedica di Houle è tutta per il fratello, scomparso dieci anni fa: il canadese si era imposto di vincere una tappa al Tour de France in sua memoria. 17.05 LA SEDICESIMA tappa DEL Tour DE France 2022 È DI HUGO Houle! GRAN VITTORIA A Foix PER IL CANADESE, CHE TAGLIA IL TRAGUARDO IN ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.07 Sesto Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), che chiude a 1’39” dal vincitore. Vediamo quanto è riuscito a guadagnare sugli uomini di classifica. 17.06 Secondo posto per Valentin Madouas (Groupama-FDJ), avanti a Michael Woods (Israel-Premier Tech) e Matteo Jorgenson (Movistar). 17.06 La dedica diè tutta per il fratello, scomparso dieci anni fa: il canadese si era imposto di vincere unaaldein sua memoria. 17.05 LA SEDICESIMADELDEÈ DI HUGO! GRAN VITTORIA APER IL CANADESE, CHE TAGLIA IL TRAGUARDO IN ...

