LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano i Pirenei, sarà battaglia sul Mur de Peguere (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2022, la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri. Inizia lo sprint verso Parigi ed è inevitabile il transito dai Pirenei: quella di oggi è una tappa che nella seconda parte potrebbe far vivere delle belle emozioni vista la conformazione del percorso. Poiché per oltre cento chilometri sarà una giornata alquanto sonnacchiosa per il gruppo. Nei primi 35 chilometri ci sono due GPM non troppo faticosi, la Cote de Saint-Hilaire (1500 metri al 6,6%) ed il Col de l’Espinas (5,3 km al 5%), seguito da una montagna non segnalata con il Col du Bac. Da lì seguiranno 70 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella sedicesimadelde, la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri. Inizia lo sprint verso Parigi ed è inevitabile il transito dai: quella diè unache nella seconda parte potrebbe far vivere delle belle emozioni vista la conformazione del percorso. Poiché per oltre cento chilometriuna giornata alquanto sonnacchiosa per il gruppo. Nei primi 35 chilometri ci sono due GPM non troppo faticosi, la Cote de Saint-Hilaire (1500 metri al 6,6%) ed il Col de l’Espinas (5,3 km al 5%), seguito da una montagna non segnalata con il Col du Bac. Da lì seguiranno 70 ...

