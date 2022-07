LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Houle scollina il Col de Peguere, continua la lotta tra Vingegaard e Pogacar (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.42 Sempre Sepp Kuss a fare il ritmo nel gruppo maglia gialla. Intanto dietro David Gaudu (Groupama-FDJ) si stacca da Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), che rimane da solo all’inseguimento. 16.40 Nel mentre sia Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che Wout van Aert (Jumbo-Visma) si rialzano per aspettare i propri capitani. 16.39 scollina anche Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), con un ritardo attorno al minuto su Houle. Il russo sta guadagnando attorno ai 5? sulla maglia gialla. 16.38 Hugo Houle termina il Mur de Peguere, con 25” su Jorgenson e Woods. 16.37 E nel momento in cui voleva attaccare, si mette Sepp Kuss a fare il ritmo, staccando di nuovo Geraint Thomas, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.42 Sempre Sepp Kuss a fare il ritmo nel gruppo maglia gialla. Intanto dietro David Gaudu (Groupama-FDJ) si stacca da Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), che rimane da solo all’inseguimento. 16.40 Nel mentre sia Brandon McNulty (UAE Team Emirates) che Wout van Aert (Jumbo-Visma) si rialzano per aspettare i propri capitani. 16.39anche Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), con un ritardo attorno al minuto su. Il russo sta guadagnando attorno ai 5? sulla maglia gialla. 16.38 Hugotermina il Mur de, con 25” su Jorgenson e Woods. 16.37 E nel momento in cui voleva attaccare, si mette Sepp Kuss a fare il ritmo, staccando di nuovo Geraint Thomas, ...

