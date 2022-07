LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: successo di Houle a Foix, Vingegaard contiene Pogacar, Bardet affonda (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.18 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.17 Arriva la top 10 ufficiale del Tour: 1 1 – Vingegaard Jonas Jumbo-Visma 16? 64:28:09 2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24? 2:22 3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:43 4 6 ?2 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 6? 4:15 5 8 ?3 GAUDU David Groupama – FDJ 4? 4:24 6 5 ?1 YATES Adam INEOS Grenadiers 5:28 7 7 – MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6? 5:46 8 11 ?3 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 6:18 9 4 ?5 Bardet Romain Team DSM 4? 6:37 10 9 ?1 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 10? ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.18 Si chiude qui ladella sedicesima tappa delde. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.17 Arriva la top 10 ufficiale del: 1 1 –Jonas Jumbo-Visma 16? 64:28:09 2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24? 2:22 3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:43 4 6 ?2 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 6? 4:15 5 8 ?3 GAUDU David Groupama – FDJ 4? 4:24 6 5 ?1 YATES Adam INEOS Grenadiers 5:28 7 7 – MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6? 5:46 8 11 ?3 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 6:18 9 4 ?5Romain Team DSM 4? 6:37 10 9 ?1 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 10? ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - LaFreccia_Mag : Dal #19luglio al #6agosto, Riccardo Cocciante ?? ha programmato un #tour ?? nei luoghi più suggestivi d'#Italia ????. I… - ElisabethWolf84 : RT @nadyroxy33: Peccato che in questo tour estivo non ci sia 'Gli invisibili' speriamo che più avanti avremo la possibilità di sentirla liv… - thankssandrina : RT @stesimonc: La criminale dice che il live del tour sarà molto diverso da San Siro lei vuole sorprendere sempre #TuttoAccadeTour https:/… - Rossaliena : RT @RevenewsI: Annunciato in occasione del live a San Siro, il tour #MengoniLive2022 continua a macinare sold out. E Milano @MediolanumForu… -