LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tocca alle fiorettiste, clamorosa eliminazione di Santarelli nella spada (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 12.09 La numero 1 femminile Kiefer è in vantaggio 5-0 sulla coreana Hong al termine del primo periodo. 12.05 Comincia il secondo turno del fioretto femminile: ancora attesa prima che le azzurre scendano in pedana. 12.01 Si salva l’ungherese che la spunta per 12-11! Uno dei favoriti era ad un passo dell’eliminazione. 11.57 Siklosi in grande difficoltà! 11-11 contro Alimov, si va alla stoccata decisiva! 11.52 Yannick Borel vola al secondo turno battendo 15-4 Jensen. Nessun problema per la testa di serie numero 2. 11.48 Borel in vantaggio 9-3 su Jensen, mentre Siklosi comanda 5-4 contro Alimov. Manca l’ultimo periodo. 11.43 Al termine del primo periodo il numero 2 del tabellone Borel è avanti 4-0, mentre ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI12.09 La numero 1 femminile Kiefer è in vantaggio 5-0 sulla coreana Hong al termine del primo periodo. 12.05 Comincia il secondo turno del fioretto femminile: ancora attesa prima che le azzurre scendano in pedana. 12.01 Si salva l’ungherese che la spunta per 12-11! Uno dei favoriti era ad un passo dell’. 11.57 Siklosi in grande difficoltà! 11-11 contro Alimov, si va alla sta decisiva! 11.52 Yannick Borel vola al secondo turno battendo 15-4 Jensen. Nessun problema per la testa di serie numero 2. 11.48 Borel in vantaggio 9-3 su Jensen, mentre Siklosi comanda 5-4 contro Alimov. Manca l’ultimo periodo. 11.43 Al termine del primo periodo il numero 2 del tabellone Borel è avanti 4-0, mentre ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il primo turno del fioretto femminile ... - OA Sport - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: c’è il fioretto femminile con Volpi Errigo e Favaretto. Azzurri outsider nel… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi del fioretto femminile. Azzurri outsider nella spada… -