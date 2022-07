LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: promosse al secondo turno tutte le fiorettiste. Ora la spada maschile (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 10:09 Il primo azzurro ad entrare in scena sarà Andrea Santarelli. L’umbro, testa di serie numero 3, sfiderà il colombiano John Edison Rodriguez. 10:06 promosse dunque al secondo turno tutte le nostre fiorettiste. Si prosegue con il primo turno del torneo di spada maschile. 15-8 ARIANNA ERRIGO AL secondo turno!!! Finisce qui, con un colpo a bersaglio in un corpo a corpo ravvicinato. FINE DEL PRIMO PERIODO 14-8 Ancora a segno la brasiliana. 14-7 Guadagna pedana Gomes, che chiude la stoccata. 14-6 Bene Arianna! Arrivano i match point! 13-6 Ottima stoccata della mancina ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI10:09 Il primo azzurro ad entrare in scena sarà Andrea Santarelli. L’umbro, testa di serie numero 3, sfiderà il colombiano John Edison Rodriguez. 10:06dunque alle nostre. Si prosegue con il primodel torneo di. 15-8 ARIANNA ERRIGO AL!!! Finisce qui, con un colpo a bersaglio in un corpo a corpo ravvicinato. FINE DEL PRIMO PERIODO 14-8 Ancora a segno la brasiliana. 14-7 Guadagna pedana Gomes, che chiude la stoccata. 14-6 Bene Arianna! Arrivano i match point! 13-6 Ottima stoccata della mancina ...

