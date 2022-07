LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: promosse al secondo turno tutte le fiorettiste. Clamorosa sconfitta al primo turno per Andrea Santarelli (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 6-15 Finisce qui. Andrea Santarelli esce incredibilmente al primo turno contro il numero 62 del ranking mondiale. Pesantissima sconfitta per lo schermitore umbro. 6-14 Ancora una stoccata del colombiano, che è vicino alla Clamorosa vittoria. 6-13 Non concede nulla Rodriguez. 6-12 Prova a scuotersi Santarelli. 5-12 +7 per Rodriguez, che è in netto controllo. 5-11 Dominio ora del sudamericano. 5-10 Scappa via il colombiano, con Santarelli inerme. 5-9 Stoccata precisa e veloce quella di Rodriguez. FINE DEL primo PERIODO 5-8 Ancora a bersaglio il colombiano, che vince il corpo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI6-15 Finisce qui.esce incredibilmente alcontro il numero 62 del ranking mondiale. Pesantissimaper lo schermitore umbro. 6-14 Ancora una stoccata del colombiano, che è vicino allavittoria. 6-13 Non concede nulla Rodriguez. 6-12 Prova a scuotersi. 5-12 +7 per Rodriguez, che è in netto controllo. 5-11 Dominio ora del sudamericano. 5-10 Scappa via il colombiano, coninerme. 5-9 Stoccata precisa e veloce quella di Rodriguez. FINE DELPERIODO 5-8 Ancora a bersaglio il colombiano, che vince il corpo ...

Pubblicità

profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il primo turno del fioretto femminile ... - OA Sport - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: c’è il fioretto femminile con Volpi Errigo e Favaretto. Azzurri outsider nel… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi del fioretto femminile. Azzurri outsider nella spada… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Roseella Fiamingo in semifinale nella spada! Torre e Samele ai quarti nella sciabola… -