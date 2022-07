LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo-Errigo, derby ai quarti nel fioretto! Promossi Di Veroli e Vismara (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma ARIANNA Errigo E’ AI quarti DI FINALE! Desta un’ottima impressione l’azzurra nella sfidas vittoriosa 15-8 contro la cinese Shi e ora ci sarà il derby con Palumbo nei quarti Errigo-Shi 14-8 Errigo-Shi 13-8 Errigo-Shi 13-7 Errigo-Shi 12-7 Parata e risposta Shi Errigo-Shi 12-6 Ancora l’azzurra Errigo-Shi 11-6 Risponde Errigo Errigo-Shi 10-6 Parata e risposta della cinese Errigo-Shi 10-5 Si conclude il primo periodo Errigo-Shi 9-5 Accorcia le distanze la cinese Errigo-Shi 9-4 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIARIANNAE’ AIDI FINALE! Desta un’ottima impressione l’azzurra nella sfidas vittoriosa 15-8 contro la cinese Shi e ora ci sarà ilconnei-Shi 14-8-Shi 13-8-Shi 13-7-Shi 12-7 Parata e risposta Shi-Shi 12-6 Ancora l’azzurra-Shi 11-6 Risponde-Shi 10-6 Parata e risposta della cinese-Shi 10-5 Si conclude il primo periodo-Shi 9-5 Accorcia le distanze la cinese-Shi 9-4 ...

