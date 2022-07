LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo ed Errigo avanti, fuori a sorpresa Volpi! Promossi Di Verola e Vismara (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 13-15 ELIMINAZIONE PER VOLPI. avanti ci va Weintruab con una bella rimonta. Esce per l’Italia la testa di serie numero 2. 13-14 Si salva Volpi con un anticipo rischiosissimo. 13.57 Weintruab attacca bene: 14-12 e due match point per l’americana. 13.55 Volpi adesso è sotto 12-13: è troppo remissiva e si espone agli attacchi dell’americana. 13.53 GRANDE VITTORIA DI Vismara! 15-8 e l’azzurro è agli ottavi. 13.51 Volpi rischia tantissimo adesso! 12-11 con l’americana che le sta prendendo le misure. 13.50 DI VEROLI AGLI OTTAVI! 15-9 AL FRANCESE POURTIER! 13.48 Cinque stoccate di fila per Vismara e vantaggio di 13-8. Di Verola avanti 11-8. Finale palpitante per ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13-15 ELIMINAZIONE PER VOLPI.ci va Weintruab con una bella rimonta. Esce per l’Italia la testa di serie numero 2. 13-14 Si salva Volpi con un anticipo rischiosissimo. 13.57 Weintruab attacca bene: 14-12 e due match point per l’americana. 13.55 Volpi adesso è sotto 12-13: è troppo remissiva e si espone agli attacchi dell’americana. 13.53 GRANDE VITTORIA DI! 15-8 e l’azzurro è agli ottavi. 13.51 Volpi rischia tantissimo adesso! 12-11 con l’americana che le sta prendendo le misure. 13.50 DI VEROLI AGLI OTTAVI! 15-9 AL FRANCESE POURTIER! 13.48 Cinque stoccate di fila pere vantaggio di 13-8. Di11-8. Finale palpitante per ...

