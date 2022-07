LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi del fioretto femminile. Azzurri outsider nella spada (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della quinta giornata dei Mondiali di Scherma 2022. A Il Cairo, dopo le medaglie assegnate ieri, prosegue la caccia al podio iridato con i tornei di fioretto femminile e spada maschile. l’Italia proverà ancora una volta a confermare i segnali di rinascita del nostro movimento. Si parte alle 8.30 con il fioretto femminile, specialità in cui storicamente l’Italia parte sempre come nazione da battere. Martina Favaretto staziona nella parte di tabellone presidiata dall’americana Lee Kiefer. Possibile dunque un ottavo di finale con ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutiscritta della quinta giornata deidi. A Il Cairo, dopo le medaglie assegnate ieri, prosegue la caccia al podio iridato con i tornei dimaschile.proverà ancora una volta a confermare i segnali di rinascita del nostro movimento. Si parte alle 8.30 con il, specialità in cui storicamenteparte sempre come nazione da battere. Martina Favaretto stazionaparte di tabellone presidiata dall’americana Lee Kiefer. Possibile dunque un ottavo di finale con ...

