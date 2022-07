LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Di Veroli e Vismara al secondo turno nella spada. Clamorosa sconfitta per Santarelli, fuori Cimini. Bene le fiorettiste (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 15-11 DAVIDE DI Veroli AL secondo turno!!! Ed arriva un’altra vittoria per i colori azzurri. Il ventunenne romano supera Juan Pedro Romero ed accede ai sedicesimi. 15-5 FEDERICO Vismara AL secondo turno!!! Gran bella prova dello schermidore lombardo, che stacca il pass per il prossimo turno. 14-5 Ancora dal fondo della pedana! Arrivano i match point! 13-5 Molto Bene Vismara, che vede avvicinarsi il secondo turno. 12-5 In arretramento, molto elegantemente, l’azzurro trova il colpo del +7. 11-5 Bene Vismara, che piazza subito ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI15-11 DAVIDE DIAL!!! Ed arriva un’altra vittoria per i colori azzurri. Il ventunenne romano supera Juan Pedro Romero ed accede ai sedicesimi. 15-5 FEDERICOAL!!! Gran bella prova dello schermidore lombardo, che stacca il pass per il prossimo. 14-5 Ancora dal fondo della pedana! Arrivano i match point! 13-5 Molto, che vede avvicinarsi il. 12-5 In arretramento, molto elegantemente, l’azzurro trova il colpo del +7. 11-5, che piazza subito ...

