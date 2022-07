LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Arianna Errigo piega la campionessa Olimpica Kiefer e vola in finale! (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 17:53 Che sfida, che emozioni. Si prosegue con la seconda semifinale del fioretto femminile. In pedana Boldor (ROU) – Thibus (FRA). 15-14 Arianna ErrigoOOOOOO!!! L’azzurra compie l’impresa di giornata battendo la campionessa Olimpica e numero uno del ranking mondiale. Nonostante la rimonta subita, la veterana brianzola non ha tremato, riuscendo a cancellare un match point e a trovare due stoccate di pura classe! 14-14 Bellissima stoccata di Arianna Errigo. Che match! Si va alla stoccata decisiva. FINE DEL PRIMO PERIODO 13-14 Perfetta la costruzione dell’attacco di Kiefer, che passa in vantaggio nuovamente dopo lo 0-1. 13-13 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI17:53 Che sfida, che emozioni. Si prosegue con la seconda semifinale del fioretto femminile. In pedana Boldor (ROU) – Thibus (FRA). 15-14OOOOOO!!! L’azzurra compie l’impresa di giornata battendo lae numero uno del ranking mondiale. Nonostante la rimonta subita, la veterana brianzola non ha tremato, riuscendo a cancellare un match point e a trovare due stoccate di pura classe! 14-14 Bellissima stoccata di. Che match! Si va alla stoccata decisiva. FINE DEL PRIMO PERIODO 13-14 Perfetta la costruzione dell’attacco di, che passa in vantaggio nuovamente dopo lo 0-1. 13-13 ...

Reby71 : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - percorsi3 : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - Eurosport_IT : Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su… - usatoscherma : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in pedana per la semifinale del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT ?????? #Eur… - Eurosport_IT : Arianna Errigo in pedana per la semifinale del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT ??????… -