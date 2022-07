LIVE – Salernitana-Rayo Vallecano, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Salernitana-Rayo Vallecano, match valevole per la quarta gara Amichevole della nuova stagione per i granata. Gli uomini di Davide Nicola, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista della permanenza in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di martedì 19 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Rayo Vallecano (Ore 14:00) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Ladi, match valevole per la quarta garadella nuova stagione per i granata. Gli uomini di Davide Nicola, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista della permanenza in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di martedì 19 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA(Ore 14:00) SportFace.

