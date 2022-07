Live Roma - Sporting Lisbona 2 - 2 | Pellegrini firma il pareggio

(Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) - Laaffronta lonel terzo test amichevole del suo pre - campionato in Portogallo: Paulo Dybala non sarà in panchina al fianco del tecnico José Mourinho per ...

Pubblicità

angelomangiante : LIVE. #Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Tutti i dettagli @SkySport #Transfers - corgiallorosso : Sporting Lisbona-Roma 3-2: la doppia rimonta e la perla di Pellegrini non bastano ai giallorossi - infoitsport : LIVE! Segui la diretta di Sporting Lisbona-Roma - infoitsport : LIVE Sporting CP-Roma 2-2 - Pellegrini pareggia i conti - calciomercatoit : ?69’ - Pellegrini trova il pareggio! La Roma la rimette in equilibrio ??#SportingRoma 2-2 LIVE -

In attesa che la Joya argentina si metta al paro coi nuovi compagni, lascende in campo alle 21 per la quarta amichevole stagionale (la terza in Portogallo). José Mourinho ©LaPresseDopo la ...Presto Paulo verrà provato nel modulo di Mourinho e probabilmente i tifosi potranno vedere l' esordio della Joya con laall'Olimpico domenica 7 agosto nella partita che si giocherà contro lo ...I giallorossi sfideranno lo Sporting Lisbona. Continua la preparazione pre-campionato All’Estadio Algrave in Portogallo va in scena la quarta amichevole stagionale, Roma-Sporting Lisbona. I gialloross ...I giallorossi sfideranno lo Sporting Lisbona. Continua la preparazione pre-campionato All’Estadio Algrave in Portogallo va in scena la quarta amichevole stagionale, Roma-Sporting Lisbona. I gialloross ...