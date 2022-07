LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Pilato si impone nei 100 rana, Detti nei 400 sl. Burdisso vince nei 100 farfalla (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la prima giornata in DIRETTA tv/streaming – La presentazione dei Campionati Italiani 18.52 Trionfa Silvia Di Pietro in 26.02. Seconda Scotto Di Carlo (26.32) e terza Di Liddo (26.58). 18.50 E ora è il turno delle migliori: Alessandra Miari Fulcis, Sonia Laquintana, Viola Scotto Di Carlo, Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Giulia D’Innocenza, Costanza Cocconcelli e Ilaria Bianchi. 18.48 Capretta si impone nella prima serie veloce in 26.86 davanti a Greco (27.01) e Biasibetti (27.28). 18.47 Tutto pronto per la prima serie veloce dei 50 farfalla donne. In gara Valentina Fiorito, Sara Gusperti, Helena Biasibetti, Rita Maria Pignatiello, Federica Greco, Elena Capretta, Claudia Tarzia e Angela D’Afiero. 18.44 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata intv/streaming – La presentazione dei18.52 Trionfa Silvia Di Pietro in 26.02. Seconda Scotto Di Carlo (26.32) e terza Di Liddo (26.58). 18.50 E ora è il turno delle migliori: Alessandra Miari Fulcis, Sonia Laquintana, Viola Scotto Di Carlo, Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Giulia D’Innocenza, Costanza Cocconcelli e Ilaria Bianchi. 18.48 Capretta sinella prima serie veloce in 26.86 davanti a Greco (27.01) e Biasibetti (27.28). 18.47 Tutto pronto per la prima serie veloce dei 50donne. In gara Valentina Fiorito, Sara Gusperti, Helena Biasibetti, Rita Maria Pignatiello, Federica Greco, Elena Capretta, Claudia Tarzia e Angela D’Afiero. 18.44 ...

