LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: attesa per Benedetta Pilato, presenti Quadarella, Miressi e Burdisso (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Come seguire la prima giornata in DIRETTA tv/streaming – La presentazione dei Campionati Italiani Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-1 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno. Fari puntati sui 400 stile libero dove Gabriele Detti va a caccia di sensazioni più convincenti di quelle provate fino a questo momento in stagione, lui che nei Mondiali è stato presente solo negli 800 sl. Grande interesse ci sarà poi nei 100 rana femminili con il confronto tra Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni che regalerà ...

