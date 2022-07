LIVE Nardi-Carreno Busta, ATP Amburgo in DIRETTA: Zuger batte Niemeier in tre set! A seguire l’azzurro (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 I due giocatori puntano alla sfida contro lo slovacco Alex Molcan che ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 il tedesco Marko Topo nella seconda sfida di ieri sul Campo Centrale. 13.07 Si appena conclusa la sfida tra la qualificata svizzera Joanne Zuger che ha vinto 6-4 0-6 6-4 contro la tedesca Jule Niemeier. A breve l’esordio in tabellone principale di Luca Nardi. 12.16 La tedesca Jule Niemeier conquista il secondo set in meno di mezz’ora per 6 giochi a 0: tra poco ha inizio il terzo e decisivo parziale. 11.52 La qualificata svizzera Joanne Zuger vince il primo set per 6 giochi a 4 contro la tedesca Jule Niemeier: a seguire tocca all’azzurro nel primo confronto in ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 I due giocatori puntano alla sfida contro lo slovacco Alex Molcan che ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 il tedesco Marko Topo nella seconda sfida di ieri sul Campo Centrale. 13.07 Si appena conclusa la sfida tra la qualificata svizzera Joanneche ha vinto 6-4 0-6 6-4 contro la tedesca Jule. A breve l’esordio in tabellone principale di Luca. 12.16 La tedesca Juleconquista il secondo set in meno di mezz’ora per 6 giochi a 0: tra poco ha inizio il terzo e decisivo parziale. 11.52 La qualificata svizzera Joannevince il primo set per 6 giochi a 4 contro la tedesca Jule: atocca alnel primo confronto in ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nardi-Carreno Busta ATP Amburgo in DIRETTA: Zuger perde il secondo set contro Niemeier! A seguire l’azzurro -… - zazoomblog : LIVE Nardi-Carreno Busta ATP Amburgo in DIRETTA: il giovane azzurro cerca l’impresa - #Nardi-Carreno #Busta… - infoitsport : Amburgo, subito Musetti-Lajovic (14.30 live in tv). In tabellone anche Fognini e Nardi - infoitsport : Amburgo, subito Musetti-Lajovic (14.30 live in tv). In tabellone anche Fognini e Nardi - lore_coe : RT @CGrigiorosso: Cremonese-Paradiso FC 5-1 Gli uomini di Alvini vincono anche la seconda amichevole grazie alle reti di Valeri, Politic,… -