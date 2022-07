LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamberi spalle al muro a 2.30! Tortu e Kaddari in semifinale nei 200! Out Desalu (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.57: E’ il momento della verità nell’Eptathlon. Questa la classifica prima degli 800 decisivi: 1 Anouk VETTER NED 6045 2 Nafissatou THIAM BEL 6026 3 Anna HALL USA 5741 4 Adrianna SU?EK POL 5666 5 Annik KÄLIN SUI 5606 6 Noor VIDTS BEL 5572 7 Emma OOSTERWEGEL NED 5533 8 Katarina JOHNSON-THOMPSON GBR 5387 3.55: Ancora un errore per Tamberi a 2.30, stavolta netto l’errore dell’azzurro che sembra ad un tratto aver perso brillantezza 3.54: Rojas, Ricketts, Perez Fernandez dopo le prime due rotazioni del triplo 3.53: Due errori per Lovett e Shinno a 2.30 3.53: Pudenz con 63.55 piazza un lancio da finale anche se non ha superato la misura di 64.00 3.51: Perez Hernandez con 14.70 balza in terza posizione nel ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.57: E’ il momento della verità nell’Eptathlon. Questa la classifica prima degli 800 decisivi: 1 Anouk VETTER NED 6045 2 Nafissatou THIAM BEL 6026 3 Anna HALL USA 5741 4 Adrianna SU?EK POL 5666 5 Annik KÄLIN SUI 5606 6 Noor VIDTS BEL 5572 7 Emma OOSTERWEGEL NED 5533 8 Katarina JOHNSON-THOMPSON GBR 5387 3.55: Ancora un errore pera 2.30, stavolta netto l’errore dell’azzurro che sembra ad un tratto aver perso brillantezza 3.54: Rojas, Ricketts, Perez Fernandez dopo le prime due rotazioni del triplo 3.53: Due errori per Lovett e Shinno a 2.30 3.53: Pudenz con 63.55 piazza un lancio da finale anche se non ha superato la misura di 64.00 3.51: Perez Hernandez con 14.70 balza in terza posizione nel ...

