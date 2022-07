LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gebreslase vince la maratona femminile! Dalle 2.05 le finali con Tamberi (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 1.45: Buonanotte agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Mondiale di Atletica a Eugene 17.39 La nostra DIRETTA LIVE della maratona femminile finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 2.05 per le finali del giorno con presente Gianmarco Tamberi. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.37 Gebreslase firma anche il record dei campionati Mondiali. Record nazionale eritreo firmato da Weldu. 17.36 Felicità straordinaria soprattutto per Salpeter che non aveva mai messo al collo una medaglia mondiale, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE1.45: Buonanotte agli amici di OA Sport e bentornati alladella quinta giornata di gare del Mondiale dia Eugene 17.39 La nostradellafemminile finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 2.05 per ledel giorno con presente Gianmarco. Un caro saluto e buona serata a tutti! 17.37firma anche il record dei campionati. Record nazionale eritreo firmato da Weldu. 17.36 Felicità straordinaria soprattutto per Salpeter che non aveva mai messo al collo una medaglia mondiale, ...

