LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Fausto Desalu eliminato nei 200 (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 2.30: Vittoria per il dominicano Ogando con 20?01, secondo posto per lo statunitense Bednarek con 20?35, terzo posto per l’ugandese Orogot con 20?44, quarto posto per Desalu con 20?63. L’azzurro è già eliminato 2.29: Si pianta nel rettilineo finale Fausto Desalu dopo una buona curva. Quarto l’azzurro, è già fuori dalle semifinali. 2.28: Nullo di Osakue al secondo tentativo. Le resta una sola possibilità 2.27: C’è Fausto Desalu al via nella quarta batteria dei 200. I protagonisti: Bloomfield (Jam), Knighton (Usa), Matiyenga (Zim), Matsenjwa (Swz), Adams (Rsa), Martinez (Dom), Mitchell-Blake (Gbr) 2.25: Qualificazione di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE2.30: Vittoria per il dominicano Ogando con 20?01, secondo posto per lo statunitense Bednarek con 20?35, terzo posto per l’ugandese Orogot con 20?44, quarto posto percon 20?63. L’azzurro è già2.29: Si pianta nel rettilineo finaledopo una buona curva. Quarto l’azzurro, è già fuori dalle semifinali. 2.28: Nullo di Osakue al secondo tentativo. Le resta una sola possibilità 2.27: C’èal via nella quarta batteria dei 200. I protagonisti: Bloomfield (Jam), Knighton (Usa), Matiyenga (Zim), Matsenjwa (Swz), Adams (Rsa), Martinez (Dom), Mitchell-Blake (Gbr) 2.25: Qualificazione di ...

