L’Italia appesa a Draghi nella crisi più pazza del mondo

(Di martedì 19 luglio 2022) Alla vigilia del mercoledì decisivo per le sorti del governo, è scontromaggioranza. In particolare tra il Pd e i partiti di centrodestra che sostengono il Governo guidato da Mario. Ore decisive per le sorti del governo. Domanisarà al Senato. Giovedì alla Camera “L’ho scritto in una chat: ascolteremo il discorso diin aula domani. Trovo chiaro che se aprirà ai principali temi posti all’interno dei 9 punti da parte del Movimento 5 stelle, diventa ingiustificabile non confermare la fiducia”. È quanto ha detto il capogruppo del M5S alla Camera, Davide Crippa, al termine della capigruppo di Montecitorio. “C’è una variabile,deve dire qualcosa”, ha aggiunto l’esponente M5S, e a chi gli domandava se si profila una scissione nel Movimento, ha risposto: “L’oggetto è cosa dirà ...