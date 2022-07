Linda Evangelista torna in grande stile | testimonial della campagna Fendi

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 19 luglio 2022) Life&People.it Un ritorno in grandissimo. Dopo cinque anni lontana dalla sceneha prestato la sua immagine per la nuovapubblicitaria, legata al venticinquesimo anniversarionascita dell’iconico modello di borsa Baguette. La mo, che ha compiuto cinquantasette anni lo scorso maggio, ritratta dal celeberrimo fotografo Steven Meisel, sfoggia a pieno tutto il suo carisma. Che cosa è successo a? La supermodel icona degli anni Novanta ha rivelato lo scorso anno di essersi dovuta allontanare dai riflettori dopo delle sedute di criolipolisi (trattamento per ridurre in grasso corporeo) che hanno avuto su di lei un effetto collaterale raro e dannoso, tanto da sfigurarla a ...