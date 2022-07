L'incontro Draghi-Letta irrita il centrodestra. Di Maio rivela: "Conte voterà no alla fiducia" (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "Diciamo la verità, il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi". Lo ha detto Luigi Di Maio intervenendo all'assemblea congiunta di Insieme per il futuro. La partita per scongiurare il voto anticipato si complica: il centrodestra ha espresso "sconcerto" per l'incontro di questa mattina tra il premier Draghi e il segretario del Pd, Enrico Letta. Continuano a susseguirsi i vertici tra le forze politiche La linea maggioritaria - ha concluso l'ex premier secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere un segnale da Draghi, la responsabilità non è nostra, è lui che deve dare ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - "Diciamo la verità, il partito diha già deciso di non votare laal governosta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi". Lo ha detto Luigi Diintervenendo all'assemblea congiunta di Insieme per il futuro. La partita per scongiurare il voto anticipato si complica: ilha espresso "sconcerto" per l'di questa mattina tra il premiere il segretario del Pd, Enrico. Continuano a susseguirsi i vertici tra le forze politiche La linea maggioritaria - ha concluso l'ex premier secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è quella di attendere un segnale da, la responsabilità non è nostra, è lui che deve dare ...

