"Liceali... cosa paga il Pd": la frase di Caprarica che gela lo studio (Di martedì 19 luglio 2022) Il rapporto tra il Pd e i Cinque Stelle è sempre più alla frutta. Dopo lo strappo di Giuseppe Conte i dem processano il Movimento Cinque Stelle e cominciano a smarcarsi. Le parole di Marcucci di qualche giorno fa sono state abbastanza chiare: "L'alleanza è finita per colpa dei Cinque Stelle". Una pietra tombale sul campo largo che forse non farà in tempo a vedere le prossime elezioni. Di certo in questa crisi i due partiti non si stanno muovendo nella stessa direzione. Da un lato c'è proprio il Movimento Cinque Stelle che ormai di fatto si posiziona fuori dal governo, dall'altro c'è il Pd che di fatto chiede a gran voce a Draghi di proseguire la sua esperienza di governo. Due posizioni opposte per due partiti che sulla carta dovrebbero essere alleati. E in questo tsunami che si sta per abbattere sul Palazzo, i rapporti tra Letta e Conte si sono fatti sempre più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il rapporto tra il Pd e i Cinque Stelle è sempre più alla frutta. Dopo lo strappo di Giuseppe Conte i dem processano il Movimento Cinque Stelle e cominciano a smarcarsi. Le parole di Marcucci di qualche giorno fa sono state abbastanza chiare: "L'alleanza è finita per colpa dei Cinque Stelle". Una pietra tombale sul campo largo che forse non farà in tempo a vedere le prossime elezioni. Di certo in questa crisi i due partiti non si stanno muovendo nella stessa direzione. Da un lato c'è proprio il Movimento Cinque Stelle che ormai di fatto si posiziona fuori dal governo, dall'altro c'è il Pd che di fatto chiede a gran voce a Draghi di proseguire la sua esperienza di governo. Due posizioni opposte per due partiti che sulla carta dovrebbero essere alleati. E in questo tsunami che si sta per abbattere sul Palazzo, i rapporti tra Letta e Conte si sono fatti sempre più ...

Pubblicità

quelcassettinoo : buongiorno oggi niente liceali gay in tv come si affronta questa cosa? - LeonhardHahn : @MatteoKat In ogni caso stanno decidendo cosa fare. Nel merito ognuno ha le sue priorità e sensibilità. Anche quest… - Carla12450515 : RT @enpaonlus: Riccio ucciso da un gruppo di liceali: «Genitori insegnino il rispetto per gli animali» Ma cosa possono insegnare questi ge… - AnnaNegrotti : RT @enpaonlus: Riccio ucciso da un gruppo di liceali: «Genitori insegnino il rispetto per gli animali» Ma cosa possono insegnare questi ge… - Luigi57 : @BarillariDav L’alleanza antisistema sembra una cosa da liceali pieni di ormoni che manifestano contro tutto e tutt… -