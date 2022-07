L’evoluzione dello stile delle gemelle Olsen | da baby star a stiliste di successo

(Di martedì 19 luglio 2022) Le, classe 1986, sono senza dubbio icone della moda della generazione dei Millennial. Un documentario, The Twins, uscito nel mese di giugno su WePresent, girato dalla documentarista Zara Meerza, racconta la loro ascesa, daaffermate. Mary-Kate e AshleyMary-Kate e Ashleydella TV sin da quando erano piccole (hanno fatto il loro debutto sullo schermo, quando avevano nove mesi, in Gli amici di papà, nel 1987), hanno abbandonato nel 2005 il mondo del cinema per dedicarsi alla moda. Nel 2006 hanno fondato il loro brand, The Row, sulla semplice idea di realizzare la perfetta T-shirt bianca. Oggi Ashley e Mary-Kate sono diventate sinonimo di un’estetica adulta e raffinata. Ma non è sempre stato così. Le ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Heather Parisi, topless dopo la labirintite: 'Sono di nuovo in armonia con il mio corpo' Elodie ed Emma Marrone, tutta la verità sul rapporto: ''ho delusa' Fabrizio Corona, viaggio di nozze in ...Tiziano Ferro, che da anni vive a Los Angeles, da anni ha intrapreso una battaglia legale con'Agenzia delle Entrate, opponendosi al provvedimento fiscale e dunque al pignoramento. Ma per il ... L’appello del Sole 24 Ore perché Draghi resti: più di 250 adesioni L'Italia e l'Europa sono nella morsa del caldo. L'ondata di calore dovrebbe durare fino al prossimo weekend, con temperature vicine e talvolta superiori ai 40 gradi in molti Paesi europei.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...