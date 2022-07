Pubblicità

Adnkronos

Quando, circa vent'anni fa, laacuta linfoblastica (Lal) associata a un'alterazione del ... Per le Lal Ph+ è fondamentale ottenere una diagnosi molecolare precisa nella prima settimana...... coordinatiprofessoressa Lucia Altucci, in collaborazione con BIOGEM e un team di ... è stata identificata una nuova proteina coinvolta nell'insorgenza e nella progressione della... Leucemia, dalla svolta imatinib al sogno della cura senza chemio Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Ripercorre le tappe fondamentali della ricerca ventennale - tutta italiana - che con l'impiego di un ...Si chiama CBX2 ed è in grado di “intrappolare” specifiche regioni del Dna, contrastando l'azione di geni antitumorali. La scoperta, descritta sulle pagine della rivista specializzata Molecular Cancer, ...