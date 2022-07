Letta “Se domani cade Governo applauso da Putin” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che se domani cadesse ilGoverno Draghi, un applauso di soddisfazione salirebbe da Putin edal Cremlino. domani è in gioco anche il tema della rispostaeuropea a questa crisi enorme: le scelte che avverranno domanihanno un’importanza fondamentale per la politica estera e perl’Europa”. Lo ha detto il segretario nazionale del PartitoDemocratico, Enrico Letta, intervistato alla Festa dell’Unità aRoma. “Questa sera ai gruppi parlamentari proporrò convintamente la conferma della fiducia a Mario Draghi”, ha poi aggiunto. Per domani, “se Draghi indicherà un programma fortemente connotato su rilancio e protezione, il nostro voto ci sarà. Poi vedremo come si comporteranno gli altri partiti”, ha spiegato: “Il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che sesse ilDraghi, undi soddisfazione salirebbe daedal Cremlino.è in gioco anche il tema della rispostaeuropea a questa crisi enorme: le scelte che avverrannohanno un’importanza fondamentale per la politica estera e perl’Europa”. Lo ha detto il segretario nazionale del PartitoDemocratico, Enrico, intervistato alla Festa dell’Unità aRoma. “Questa sera ai gruppi parlamentari proporrò convintamente la conferma della fiducia a Mario Draghi”, ha poi aggiunto. Per, “se Draghi indicherà un programma fortemente connotato su rilancio e protezione, il nostro voto ci sarà. Poi vedremo come si comporteranno gli altri partiti”, ha spiegato: “Il ...

