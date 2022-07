Letta | ' Putin applaude se domani cade il governo'

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Letta: 'Se cadesse il governo, da Putin salirebbe un applauso' #enricoletta #governo #putin - GIANELL95077248 : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa @RaiNews @Marinellasoldi @paolopetrecca1 @gasparripdl @EnricoLetta @SimonaMalpezzi… - GIANELL95077248 : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa @RaiNews @Marinellasoldi @paolopetrecca1 @gasparripdl @EnricoLetta @SimonaMalpezzi… - GIANELL95077248 : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa @RaiNews @Marinellasoldi @paolopetrecca1 @gasparripdl @EnricoLetta @SimonaMalpezzi… - GIANELL95077248 : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa @RaiNews @Marinellasoldi @paolopetrecca1 @gasparripdl @EnricoLetta @SimonaMalpezzi… -

... un applauso di soddisfazione salirebbe dae dal Cremlino. Domani è in gioco anche il tema ... Lo ha detto il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico, intervistato alla Festa ...La Lega ribadisce il suo 'no' a un esecutivo con il M5s. Fitch avverte: 'Senza Draghi risanamento del bilancio più difficile'"Se domani cadesse il governo Draghi, un applauso di soddisfazione salirebbe da Putin e dal Cremlino, non ho dubbi che un elemento di questo genere ci sarebbe. In parte è anche in gioco il tema della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...