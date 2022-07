Letta e Gualtieri brindano per il compleanno del sindaco alla festa de L'Unità (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 luglio 2022 La birra del segretario del Pd Letta con il sindaco Gualtieri nel giorno del compleanno del primo cittadino romano. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 luglio 2022 La birra del segretario del Pdcon ilnel giorno deldel primo cittadino romano.

Pubblicità

Affaritaliani : Letta e Gualtieri brindano per il compleanno del sindaco alla festa de L’Unità - Brontolo2013 : Il termovalorizzatore di Roma lo ha voluto letta nel - pieroomega : @zgio71 Credo faccia parte del loro DNA. Se non dicono fregnacce non entrano nella classe dirigente del PD. Zingare… - R2Stweet : RT @GarauSilvana: #Roma con #Gualtieri e' diventata la capitale della spazzatura. Guardate in che condizioni si trova. Il PD nulla da dire?… - silvano73068906 : RT @GarauSilvana: #Roma con #Gualtieri e' diventata la capitale della spazzatura. Guardate in che condizioni si trova. Il PD nulla da dire?… -