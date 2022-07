Letta a festa dell’Unità | cena con birra e panino veg

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) –improvvisata per il segretario del partito democratico Enricoin visita alladi Roma. Il leader dem, dopo aver fatto un giro degli stand, si è fermato a quello dei Giovani Democratici, uno dei più “economici”, dove si serve, oltre a quello classico con la salsiccia, anche unvegano con melanzana e zucchine. Proprio su quest’ultimo è caduta la scelta del segretario dem che ha accompagnato ilcon un bicchiere di. “buonissimo” ha commentatofresca anche per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è limitato ad assaggiare un cartoccio di patatine fritte. Enricoè rimasto per circa mezz’ora seduto al tavolo ...

Pubblicità

francescorey491 : RT @AbracaBarna: A #Controcorrente fanno sentire #Letta,che alla festa del #PD dice sempre le solite cose:più salari e potere d’acquisto pe… - PD_ROMA : RT @GiuliaTempesta: Il Segretario del @pdnetwork Enrico Letta alla Festa dell’Unità di Roma a Caracalla - Giangio09507307 : Letta alla festa del PD a Roma 2 o 3 passaggi che hanno similitudini con ragionamenti fatti da Renzi all'assemble… - ErnestoNicolosi : Salvini alla festa della Lega, Letta alla festa del PD: ma cosa hanno mai da festeggiare? L’ondata Covid, l’escalat… - AbracaBarna : A #Controcorrente fanno sentire #Letta,che alla festa del #PD dice sempre le solite cose:più salari e potere d’acqu… -

Prima la Martesana

Lo ha annunciato il segretario del Partito democratico, Enrico, intervenendo alladell'unità in corso a Roma. "Diremo la nostra, ovvero continuare con l'agenda di governo e le misure da ...... ascolteremo quello che tutti diranno, daremo il nostro sostegno al governo e, in base a cosa verrà detto, faremo le nostre valutazioni", ha dettosul rapporto con i 5 Stelle allade L'... Il segretario del Pd Enrico Letta alla Festa dell'Unità Adda Martesana Il segretario del Pd sicuro che "sarà una bella giornata, ascolteremo il premier e ognuno si assumerà le responsabilità".ROMA. Non conosce scaramanzia il segretario del Pd Enrico Letta, a cui Matteo Renzi disse "Enrico Stai sereno" per poi colpirlo. Oggi alla Festa dell'Unità a Roma ha detto: "Domattina mi sveglio seren ...