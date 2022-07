L’estate del Volley Bergamo: tanti rinforzi per crescere ancora (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. È un’estate di lavoro quella del Volley Bergamo 1991. La neonata società di pallavolo della città che lo scorso anno ha rilevato il titolo e la licenza della fu Foppapedretti ha chiuso la stagione 2021/22 al 12° posto, centrando la salvezza, lontano dai playoff ma poco sopra la zona retrocessione. Dopo una stagione che inevitabilmente è stata di transizione, le ambizioni son in ascesa. E anche la voglia di stupire e di riportare il nome della città di nuovo ai vertici. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 23 ottobre, giorno in cui inizierà il campionato di Serie A1. Lo scorso 12 luglio la società ha presentato domanda di iscrizione ed entro il 22 luglio la federazione dovrebbe sbrigare le pratiche burocratiche per poi stilare il calendario intorno alla metà di agosto. La stagione del Volley ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022). È un’estate di lavoro quella del1991. La neonata società di pallavolo della città che lo scorso anno ha rilevato il titolo e la licenza della fu Foppapedretti ha chiuso la stagione 2021/22 al 12° posto, centrando la salvezza, lontano dai playoff ma poco sopra la zona retrocessione. Dopo una stagione che inevitabilmente è stata di transizione, le ambizioni son in ascesa. E anche la voglia di stupire e di riportare il nome della città di nuovo ai vertici. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 23 ottobre, giorno in cui inizierà il campionato di Serie A1. Lo scorso 12 luglio la società ha presentato domanda di iscrizione ed entro il 22 luglio la federazione dovrebbe sbrigare le pratiche burocratiche per poi stilare il calendario intorno alla metà di agosto. La stagione del...

